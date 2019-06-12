شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس الأهلي بشأن أزمة مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، العديد من الملفات في الاجتماع الذي عقد، مساء الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، وجرى التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وذكر موقع النادي أن المجلس استمع إلى المستشارين القانونيين بشأن أزمة مباريات الدوري، وشرحوا الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي.

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وقال المستشارون القانونيون إن الهيئة الاستشارية في مركز التسوية والتحكيم ستنظر، الأربعاء، الشق المستعجل في الدعوى. فيما وافق المجلس على تعيين الكابتن محمود سامي شحاتة مديرًا لمصيف النادي في مارينا.

ووافق على اعتزال مي هشام لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات، واحتراف دينا علاء مشرف لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الألماني، كما وافق على مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من 30 يوليو حتى 4 أغسطس المقبلين.

ووافق المجلس كذلك على اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للألعاب الفردية والجماعية للموسم الرياضي الجديد والمقدم من الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي.