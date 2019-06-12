شكرا لقرائتكم خبر عن بثمانية نظيفة.. ألمانيا تقهر إستونيا في تصفيات «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على ضيفه إستونيا بثمانية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أوبيل أرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

أحرز ثمانية المنتخب الألماني ماركو رويس في الدقيقتين 10 37،، وسيرج جنابري في الدقيقتين 17، 62، وليون غوريتسكا في الدقيقة 20، وإلكاي جوندوجان من ضربة جزاء في الدقيقة 26، وتيمو فيرنير في الدقيقة 79، وليروي سانيه في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، في المقابل استمر منتخب إستونيا دون نقاط في المركز الأخير.