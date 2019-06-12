شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول خارج قائمة تونس في «أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غياب علي معلول عن قائمة منتخب تونس لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المزمع انطلاقها في مصر 21 يونيو الجاري. ذكر بيان للاتحاد التونسي: «بعد المباراة الودية الثانية التي انتهت بفوز المنتخب الوطني على كرواتيا قرر المدرب ألان جيراس إرسال القائمة النهائية إلى كاف». Advertisements وشارك «معلول» في الدقائق الأخيرة من مباراة تونس وكرواتيا الودية التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف، وجاءت القائمة لتضم في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي). وفي مركز الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)- رامي البدوي (الفيحاء السعودي). وفي الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، وفي الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي).

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