فضيحة أخلاقية تطيح بلاعب منتخب الجزائر خارج كأس أمم إفريقيا

قرر جمال بلماضي المدير الفنى لمنتخب الجزائر استبعاد هاريس بلقبلة لاعب خط وسط الفريق عن المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر. وفقا لصحيفة "النهار الجزائرية" أن قرار بلماضى جاء بعد ظهور فيديو فاضح للاعب داخل غرفته خلال معسكر المنتخب الوطني الجاري حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة. أشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن جمال بلماضي أبدى تذمره من سلوك لاعب فريق بريست الفرنسي المسيئ لسمعة المنتخب الوطني والشعب الجزائرى.

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