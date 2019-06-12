شكرا لقرائتكم باولو: انضمامي للزمالك أخرني "كتير" وكنا حصالة مع إيناسيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام باولو لاعب الزمالك، إن إيناسيو المدير الفني السابق للفريق الأبيض كان سببا في ابتعاده عن التشكيل الاساسي.

أضاف باولو فى تصريحات تلفزيونية :" فترة إيناسيو كنا بنخسر من أي فريق، كان هناك شيئا خاطئ برغم حب اللاعبين لبعض".

تابع :انضممت للزمالك وحصلت على بطولة كأس السوبر من أول مباراة وبدايتى كانت مميزة وفخور بها، شاركت بشكل جيد مع محمد حلمي واحرزت 3 اهداف في أول لقاءاتى معه".

Advertisements

أكمل باولو: بعد رحيل حلمي وقدوم إيناسيو "الدنيا ضلمت" وكنت دائم الاستبعاد من القائمة" مضيفا :" انضمامي للزمالك أخرني كثيروتعرضت للظلم معه".