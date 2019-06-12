شكرا لقرائتكم هل ينتقل شيكابالا للمقاصة؟ .. الزمالك يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على رغبة مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازشيكابالا.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية "شيكابالا لاعب معار وإعارته انتهت" ولم نتحدث حتى الآن في ملف الراحلين واللاعبين الجدد سواء شيكابالا او غيره من اللاعبين".

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أضاف "لو في رغبة بين المقاصة والزمالك وشيكابالا في الحصول على خدمات اللاعب سنحقق مصلحة اللاعب بكل تأكيد".