فريق الإمارات أول وثاني «لوغانو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد دييغو أوليسي وألكساندر ريابوشينكو من فريق الإمارات المركزين الأول والثاني في سباق جي بي لوغانو للدراجات.

وقال أوليسي: «بعد العديد من المحاولات، تمكنت أخيراً من تحقيق الفوز في سباق جي بي لوغانو. أنا أعيش في لوغانو، وهكذا فإن هذا السباق يقام في موطني، ما يزيد من متعة وأهمية هذا الفوز، لقد أدى فريق الإمارات أداء مثالياً، بدايةً عندما انفصل ستة دراجين عن السباق وتقدموا في الدورات الأولى من السباق، ومن ثم عندما تحرك الفريق بدقة بالغة في اللحظات الحاسمة، وأذكر هنا زميلي ريابوشينكو الذي قدم لي دعماً استثنائياً عند نهاية السباق، إن الفوز بالمركزين الأول والثاني لهو إنجاز رائع لفريقنا».