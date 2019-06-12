تأجيل البت في شكوى نادي الإمارات ضد ماجد وغابريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، تأجيل البت في شكوى نادي الإمارات، حول الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي من مباراة شباب الأهلي والفجيرة بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي إلى اجتماعها يوم الأربعاء المقبل 19 من شهر يونيو الحالي.

وكان نادي الإمارات تقدم بشكوى بدعوى أن ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي والبرازيلي غابريال تبادلا الإشارات و«الغمز» قبل تنفيذ الأخير ركلة جزاء ساهمت في فوز الفجيرة وبقائه في دوري الخليج العربي.

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وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها الذي استمر لأكثر من 5 ساعات إلى كل الأطراف المتعلقة بالقضية.

وأكد محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات أنهم سلموا الانضباط كافة المستندات التي تثبت وجود شيء ما حدث في مباراة شباب الأهلي والفجيرة، مبدياً ثقته في اللجان القضائية في اتحاد الكرة بأنها ستنصف نادي الإمارات، وقال: «الشارع الرياضي يعلم قضيتنا وهي واضحة ونحن لدينا الاستعداد لتصعيد الأمر عن طريق القنوات القانونية المعروفة إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» في حال لم نحصل على حقنا محلياً».

من جانبه، قال هاني عبده محامي ماجد ناصر إنه قدم أدلة البراءة لموكله وطالب بالتعويض، مبيناً أن موكله حارس المرمى تصدى لركلة جزاء سددها لاعب من الفجيرة (الجزائري بن يطو) قبل ركلة غابريال وأنقذ مرمى فريقه من هدف مؤكد، لافتاً إلى أن تقنية الفيديو ألغت هدفين لشباب الأهلي ما يعني أن الفريق كان يطمح في الفوز، مشدداً على أن لقطة الايماءات ليست دليل إدانة وأن ماجد لم يقم بأي إشارات، كاشفاً أنه سيتقدم بدعوى تشهير وإساءة لماجد فور قرار لجنة الانضباط. بينما ترى الإسبانية روزاليا أورتيغا محامية نادي الإمارات أن هناك أدلة إدانة قوية تفوق مجرد اللقطة الخاصة بين حارس مرمى شباب الأهلي ومهاجم نادي الفجيرة، لافتة إلى أن الوضوح في القضية دفعها إلى الموافقة على الحضور وخوض المرافعة لصالح نادي الإمارات.