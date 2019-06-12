شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن صقر يدعم مهمة عيد باروت مع «الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات عيد باروت المدرب الجديد ل«الصقور»، وحرص باروت على تقديم الشكر لرئيس النادي على دعمه وثقته في شخصه. وحث الشيخ أحمد بن صقر القاسمي من جهته المدرب عيد باروت على مضاعفة الجهد خلال الموسم الجديد حتى يظهر الفريق في أفضل حالاته. وقال عيد باروت إن كلام الشيخ أحمد بن صقر سوف يمنحه دافعاً قوياً للعمل من أجل ترجمة التوجيهات من أجل مزيد من النجاح والعطاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن صقر يدعم مهمة عيد باروت مع «الصقور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.