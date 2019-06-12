بييرهوف: ساني إضافة ل «بوندسليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أوليفر بييرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أمس الثلاثاء، إن العودة المحتملة لليروي ساني إلى الدوري الألماني (بوندسليجا) ستشكل إضافة هائلة للمسابقة.

وأبدى بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليجا، رغبة في ضم ساني مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم أن أولي هوينيس رئيس بايرن قال إن التعاقد «ليس مرجحاً» نظراً للتكلفة العالية للصفقة.

Advertisements

وقال بييرهوف في تصريحات لموقع «شبورت بازر» الألماني «إذا كان لاعب مثل ليروي ساني هنا، فإن هذا سيصب بالطبع لمصلحة البوندسليجا».

وبدأ ساني (23 عاماً) مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شالكه قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بييرهوف إنه سعيد للغاية باللاعبين الشبان في المنتخب الألماني، الذين أدوا دوراً بارزاً في الفوز على بيلاروسيا 2 - صفر يوم السبت الماضي.