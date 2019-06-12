شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت: الجزيرة صاحب فضل عليّ وأحرص على رد الجميل له والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد موسم دوري الخليج العربي 2018- 2019 وصول الدولي علي مبخوت مهاجم الجزيرة إلى الهدف رقم 133 هدفاً ليحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإماراتي.

ويحتل فهد خميس، مهاجم الوصل السابق المركز الأول في الترتيب برصيد 165 هدفاً، والأرجنتيني تيجالي المركز الثاني برصيد 137 هدفاً، وهذا يعني أن 32 هدفاً فقط تبعد مبخوت عن الرقم القياسي من حيث الأهداف، ولكن مهاجم الجزيرة يرى أن ذلك لا يشكل أي ضغط عليه، فما يهمه عادة هو تحقيق إنجازات لفريقه، وليس الأهداف التي يسجلها على الصعيد الشخصي.

ويدل مؤشر تسجيل الأهداف والهجمات التي حققها خريج أكاديمية الجزيرة والذي شارك وعمره 18 عاماً مع الفريق الأول في مباراة الظفرة، على تألق اللاعب، وثبات عزيمته الرياضية من أجل الوصول إلى أعلى مراكز النجاح، وتشير المؤشرات إلى أنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن نشهد تفوقه على فهد خميس.

ويؤكد مبخوت أنه في حال نجح في انتزاع لقب الهداف الأول في تاريخ الدوري الإماراتي، سيمثل فوزه باللقب لحظة فخر له وللجزيرة، ولكنه شدد على أن الأولوية القصوى بالنسبة إليه ستبقى دائماً نحو تحقيق الإنجازات للنادي، وكامل أعضاء الفريق.

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ومن أبرز إنجازاته التاريخية، تسجيل علي مبخوت رقماً قياسياً جديداً بعدد أهدافه في دوري المحترفين عندما سجل 33 هدفاً، عندما توّج الجزيرة بطلاً بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017.

وقال هداف الجزيرة: «كمهاجم ضمن الفريق، أشعر بسعادة كبيرة لتسجيل كل هذه الأهداف، ولكن هذه الإنجازات بالنسبة إلي تحتل مرتبة ثانوية في كرة القدم، لأن هدفي الأساسي هو مساعدة الجزيرة، وبكل قوتي، لتحقيق المزيد من الإنجازات، وسأكون سعيداً بالتأكيد إذا ما تمكنت من تحطيم الرقم القياسي».

وأضاف: «أعمل على تفادي الضغط على نفسي لكي أحطم الرقم القياسي، وبالرغم من رغبتي في بلوغ القمة، ولكنه ليس الهدف الوحيد الذي أسعى لتحقيقه، لأن هدفي الأول هو التركيز على تحقيق النجاح لجميع زملائي والفريق ككل، لقد اكتسبت الكثير من الخبرة الكروية منذ التحاقي بالجزيرة الذي كان له دور كبير في تنمية مهاراتي الرياضية، وسأحرص على مواصلة ما بدأناه معاً لأرد ذلك الجميل، وسأبذل قصارى جهدي لنحقق المزيد من النجاح في المباريات المقبلة».

وأشار مبخوت إلى الروح التي أظهرها الجزيرة خلال الأشهر العشرة الماضية، وأبدى إعجابه بطريقة تكاتف اللاعبين على أرض الملعب، وأكد أنه سواء قام نادي الجزيرة بالتعاقد مع لاعبين جدد، أو لم يفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فإن الفريق يملك ما يكفي من نقاط القوة للتنافس بأعلى مستويات اللعب في جميع المباريات.

وقال علي مبخوت، مهاجم فريق الجزيرة الفائز مرتين ببطولة دوري الخليج العربي، وثلاث مرات بكأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي: «لعبنا جيداً هذا الموسم بفضل استراتيجية خطة مدرب الفريق داميان التي تركز على تقديم لعبة جميلة، وكان لدعم إدارة النادي والجمهور دور كبير ساعدنا في تقديم لعبة جماعية ممتازة».

وركز مبخوت على طموح الجزيرة المستمر للتنافس في البطولات وأكد جدارة النادي في التسابق على اللقب في الموسم المقبل، وقال: «لدينا فريق شديد البأس ويتسم بالحماس، وجميعهم لاعبون يتمتعون بخبرات عالمية في ملاعب كرة القدم. كما أننا نملك نخبة من المواهب الشابة التي سيكون لها دور بارز عما قريب في النجاحات التي سيحققها نادي الجزيرة».