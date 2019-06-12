نادي الذيد يكرم محمد الطنيجي لدعمه أنشطته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد من نادي الذيد، برئاسة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة، بتكريم محمد زايد خليفة الطنيجي لمشاركته الفاعلة في استضافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي يقيمها النادي مع أبناء المجتمع في مجلسه الموقر، حيث عقد النادي عدة لقاءات عن الثقافة الصحية والدينية في مجلسه لأبناء المنطقة، وحضر التكريم راشد سعيد الطنيجي عضو مجلس الإدارة، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي بنادي الذيد وسالم بالليث الطنيجي.

وتوجه محمد زايد خليفة الطنيجي بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الذيد على هذه اللفتة الطيبة، مثمناً جهود النادي الثقافية والرياضية لللارتقاء بالمستوي الثقافي والرياضي لأبناء المنطقة.