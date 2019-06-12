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ميسي الأعلى دخلاً وصلاح ال 98

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمت مجلة «فوربس» الأمريكية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق ، الرياضي الأعلى دخلاً في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته أمس. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، حيث تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي لاعب يوفنتوس (109 ملايين دولار) والبرازيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي (105 ملايين).

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وهي المرة الأولى كذلك منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، تحتكر كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى. وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلة.

وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول «كانيلو» ألفاريز رابعاً مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثاً عالمياً بين محترفي التنس السويسري روجيه فيدرر خامساً (93,4 مليون).

وشملت اللائحة أيضاً النجم المصري محمد صلاح لاعب الذي تساوى في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت إلى 25,1 مليون دولار.

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