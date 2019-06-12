بعثة الجوجيتسو إلى روسيا تحضيراً لجراند سلام موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر مساء اليوم بعثة اتحاد الجوجيتسو المشاركة في تنظيم جولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام، فيما تتوالى مغادرة أنديتنا المشاركة خلال الأيام القادمة تباعاً، ومن المقرر أن يتفقد الوفد الإداري صالة ترامف موسكو التي ستستضيف الحدث مساء غد الخميس، وكان طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام على تواصل دائم مع المنظمين في العاصمة الروسية خلال الفترة الماضية للوقوف على آخر تطورات استضافة الحدث العالمي الكبير الذي يقام للمرة الأولى في موسكو.

ودخلت العاصمة الروسية للمرة الأولى ضمن ست مدن تستضيف جولات أبوظبي جراند سلام على مدار الموسم، وتقام المنافسات يومي السبت والأحد المقبلين، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول والجنسيات.

وتتضمن الجولة العالمية إقامة منافسات «ملك البساط» التي تقام لمدة ثلاث ساعات يوم السبت المقبل، ويشارك فيها أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم فئة الحزام الأسود.

وانضمت جولة موسكو لجولات طوكيو في اليابان ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية وريو دي جانيرو في البرازيل ولندن في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جولة أبوظبي.

ورفع اتحاد الجوجيتسو الجوائز المالية لكل جولة لتصل إلى 225 ألف دولار للفائزين في مختلف المنافسات، وهو الأمر الذي يعد حافزاً كبيراً لمشاركة نخبة لاعبي العالم في البطولة.

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على جانب آخر، أعلن «الوحدة» عن ضم أربعة لاعبين جدد للجوجيتسو في النادي، وذلك لدعم اللعبة بشكل عام ومواصلة النجاحات التي حققتها القلعة العنابية في الفترة الماضية.

ونجح العنابي في ضم الرباعي الدولي محمد عادل العمري لاعب الحزام البنفسجي تحت وزن 85 كجم والقادم من نادي الجزيرة، وعبدالله صالح الجنيبي لاعب الحزام الأزرق تحت 69 كجم والقادم من الجزيرة أيضاً، وزايد ناصر الكثيري لاعب الحزام الأزرق تحت 56 كجم والقادم من نادي بني ياس، وأخيراً الناشئ سالم مبارك زايد الذي يلعب في فئة الحزام الأزرق تحت 81 كجم والقادم كذلك من بني ياس.

ومن المقرر أن يدعم الرباعي الجديد قائمة «الوحدة» المشارك في جولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام والتي تضم 15 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات.

وتغادر بعثة العنابي بعد غد متوجهة للعاصمة الروسية استعداداً لانطلاق المنافسات، وكانت الفترة الماضية قد شهدت تعاقد النادي مع البرازيلي جوس ريبامار مدرب المنتخب السابق، وذلك لتدريب فريق النادي من أجل مزيد من التطور والنجاحات المستقبلية.

من جانبه أكد خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية أن ضم الرباعي الدولي لصفوف النادي إضافة كبيرة بكل المقاييس، مؤكداً أن ناديه يسعى دائماً لتطوير المستوى الفني بشتى الطرق من خلال استقطاب الكفاءات التدريبية وكذلك اللاعبين المتميزين.