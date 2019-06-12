البرتغالي فونسيكا مدرباً لروما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين البرتغالي باولو فونسيكا مدرباً لروما الإيطالي، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية.

وكان روما الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عاش موسماً مخيباً، واستغنى عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس/ آذار الماضي وعين بدلاً منه بصورة مؤقتة كلاوديو رانييري.

وبعد أن حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي الذي انتقل للإشراف على إنتر ميلان، ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي جدد عقده مع أتلانتا المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما إلى فونسيكا الذي أشرف على تدريب شاختار دانييتسك الأوكراني في المواسم الثلاثة الأخيرة ونجح في قيادته إلى الثنائية المحلية في كل موسم.

وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) وقد يستغني عن بعض لاعبيه الأساسيين لأسباب اقتصادية أمثال المهاجم البوسني إدين دزيكو، المدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس والظهير الأيسر الصربي الكسندر كولاروف.