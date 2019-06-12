«عمان 44» بطل قوارب التجديف 30 قدماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج القارب «عُمان 44» التابع لوزارة الشؤون الرياضية، وبقيادة النوخذة حميد بن سالم البحري، بالمركز الأول للمجموع العام «الترتيب العام» لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الرياضي 2018-2019.

واستحق الفريق العماني على متن القارب رقم 44 صدارة الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وحقق القارب العماني العلامة الكاملة في الجولات الثلاث التي جرت في الموسم، وجمع ثلاثة انتصارات في ثلاث جولات، ليكون وقتها أول المتأهلين للمشاركة في السباق الأغلى كأس آل مكتوم رقم 21 والذي يجمع النخبة من المتفوقين في جميع سباقات الموسم الرياضي.

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وفاز القارب «عُمان 44» بالمركز الأول في ثلاث جولات متتالية، كانت الجولة الأولى في الثاني عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأقيمت الجولتان الثانية والثالثة في الثالث والتاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليجمع ثلاث نقاط وضعته في قمة الترتيب العام لهذه الفئة.

ونجح القارب «شرطة دبي 1» بقيادة النوخذة محمد إسماعيل محبوب الفلاسي في الحصول على المركز الثاني في الترتيب العام، حققاً المراكز الثاني والثالث والعاشر في الجولات الثلاث على التوالي ليجمع 15 نقطة.

وحصل على المركز الثالث القارب «رأس الخيمة 50» بقيادة النوخذة محمد أحمد يخيك الشحي، والذي حصل على المراكز 13 و3 و2 في الجولات الثلاث، ليجمع في النهاية 18 نقطة، وهو نفس رصيد القارب «مزاحم 70» بقيادة النوخذة أحمد محمد أحمدوه، والذي حصل على المراكز 2 و8 و8 في الجولات الثلاث، وتفوق «رأس الخيمة 50» بأفضلية التقدم في الجولتين الثالثة والختامية.

وشهدت مراحل بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الرياضي 2018-2019 تميزاً كبيراً، وهي تحمل رسالة عام زايد 2018 وعام التسامح 2019، إذ جمعت وللمرة الأولى الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي واللذين جاءوا لإحياء رياضة تراثية ارتبطت بتاريخ المنطقة، فكان تميز الفريق العماني وأيضاً قوارب البحرين والتي ظهرت للمرة الأولى في جولات البطولة.