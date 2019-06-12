الوصلاوية ينتظرون وعد ريجيكامب بفريق منافس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

يدشن الفريق الأول بنادي الوصل في 14 يوليو/ تموز المقبل تحضيراته للموسم الرياضي المقبل، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في النمسا الذي يستمر لمدة 27 يوماً.

ويشارك الفريق الأصفر في الموسم المقبل في 4 بطولات، 3 منها محلية (دوري وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة)، إضافة إلى بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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أجمع مديرو الأجهزة الفنية بالوصل في الموسمين الماضيين وهم المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ومواطنه جوستافو كوينتيروس، والمدرب المواطن حسن العبدولي على احتياج الفريق الأصفر لعدد من اللاعبين بمواصفات نوعية من أجل الدعم الفني للتشكيلة الأساسية خاصة على مستوى خط الدفاع.

لم يتبق الكثير من فترة الإعداد التي أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدرب الحالي للوصل أنها ستكون بطريقة جيدة لتجهيز فريق قوي ينافس على الألقاب، حيث أشار في نهاية الموسم الماضي عن نيته في تغيير حالة الفريق نحو الأحسن، وقال ريجيكامب في اكثر من مناسبة: «اصبروا على الوصل، سترون فريقاً بصورة مختلفة الموسم المقبل، ستأتي المرحلة الصيفية، وأتحمل كل المسؤولية سترون بعد المعسكر والعائلة التي سوف نبنيها في الفترة التحضيرية، فقط علينا أن نتحلى ببعض الصبر وسنقوم بإجراء التغييرات المطلوبة في الوقت المناسب».

من جانبه مازال مجلس إدارة نادي الإمبراطور يحسب كل الأمور المتعلقة بتدعيم قائمة الفريق بالورقة والقلم، الأمر الذي يطرح السؤال، هل الأشياء التي تحدث حتى اللحظة في عملية الإحلال والإبدال تصب في مصلحة عمل المدرب ريجيكامب لصناعة فريق يعلن عودة الوصل؟

خرج البرازيلي كايو كانيدو قائد الفريق وهداف الأصفر في الموسم الماضي عن طريق بيع عقده لنادي العين، بينما اختار الحارس يوسف الزعابي الذهاب إلى كلباء عبر الانتقال الحر، وبالرغم من الإعلان عن التجديد للحارس حميد عبد الله لمدة موسم واللاعب الشاب حمد محمد البلوشي 3 سنوات، وهناك حديث عن التجديد للمدافع عبد الرحمن علي، إلا ان بعض الأخبار مازالت تدور في نية أكثر من لاعب مغادرة القلعة الصفراء بحثاً عن عروض احترافية يرون أنها أفضل من التي تربطهم بالوصل. ونجح مجلس الإدارة حتى الآن في انتداب ثلاثة لاعبين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي هم البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة والحارس محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وحميد سالمين الظهير الأيمن من الظفرة وفي الانتظار إضافة محترف رابع للثلاثي البرازيلي فابيو ومنديز وسواريز.