الهاملي: هناك توجه لإدراج تنس الطاولة في نادي الجزيرة

كشف راشد الهاملي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، أن الشركة تبحث إمكانية التوجه نحو إدراج تنس الطاولة كلعبة جديدة ضمن أنشطتها، والتي تضم حالياً كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة والجوجيتسو والسباحة والجودو وكرة اليد النسائية.

ووصف الحالة الفنية لمختلف الألعاب بالنادي، بالمستقرة، باستثناء الكرة الطائرة التي تبحث الشركة لفريقها عن مدرب جديد خلفاً للبرازيلي كلوفز أنطونيو، وهناك اتجاه للمحافظة على نفس المدرسة التدريبية.

قال الهاملي: «فريق الكرة الطائرة قدّم مستوى جيداً في الموسم الماضي ونجح في التأهل لمرحلة البلاي أوف بالدوري، وحلّ رابعاً عقب الخسارة من بني ياس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ونطمح إلى تحقيق ما هو أفضل خلال الموسم المقبل بالتعاقد مع مدرب جديد يتمتع بكفاءة كبيرة، ويضم الفريق لاعباً مميزاً هو التشيكي ديفيد الذي تعاقد معه النادي في الموسم الماضي».

وأضاف: «فريق كرة السلة مستمر مع مدربه الصربي ماركو، وفريق كرة اليد سيخوض منافسات الموسم المقبل مع مدربه الحالي التونسي ثابت محفوظ، ودخلنا في مفاوضات جادة ومتقدمة مع لاعب نرويجي ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة لإبرام التعاقد معه وتسجيله ضمن كشوف الفريق».

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وتابع: «تعاقدنا مع المدرب البرازيلي أليكس صاحب السجل المميز السابق في بلده لقيادة فريق الجوجيتسو، والاستحقاق الرسمي الأول له سيكون بالمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام في موسكو، حيث نعوّل على لاعبينا تحقيق نتائج مميزة وتقلد الميداليات».

وأوضح الهاملي أن الشركة بصدد استحداث آلية عمل جديدة ضمن لعبتي السباحة والجودو والعمل على تطويرهما خلال الفترة المقبلة.وذكر: «شهد قطاع المراحل السنية في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة استقراراً، وتم تجديد عقود الأجهزة الفنية وجميع المدربين مستمرون في عملهم».

وعن الأفكار المطروحة سابقاً بإدراج لعبة التايكوندو ضمن أنشطة النادي والتي لم تنفذ على أرض الواقع، قال: عندما يطرح مجلس إدارة الشركة أي فكرة لاستحداث وإدراج لعبة جديدة يشرع في دراسة إمكانية التنفيذ في إطار الميزانية المتوفرة والتي لم تسمح في السابق بإدراج التايكوندو، حالياً دخلنا في مشاورات مع الاتحاد الإماراتي للتنس لبحث إمكانية إدراج اللعبة ضمن أنشطة النادي.

وطالب الهاملي مختلف الجهات المسؤولة عن الرياضة النسائية بالتنسيق مع المجالس الرياضية، والعمل على توفير إحصائيات واضحة عن الألعاب التي تحتل المراتب المتقدمة في المشاركات والإقبال النسائي، لوضع خطط إدراج الفرق النسائية في الأندية على ضوء نتائجها. ويضم حالياً الجزيرة متفرداً بين أندية أبوظبي فريقاً لكرة اليد النسائية والذي يحقق نتائج مميزة على صعيد بطولة الدوري وسبق له التتويج بلقبه في عدة مناسبات.