«اقتصادية الشارقة» تحتفي ب «الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفداً من نادي الشارقة الرياضي وذلك احتفاء بفوز «الملك» بلقب دوري الخليج العربي.

ضم الوفد من جانب نادي الشارقة الرياضي كلاً من محمد جمعة بن هندي عضو المجلس الاستشاري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعيد مطر رئيس المركز الإعلامي، وطارق آل صالح ومحمد إسحاق عضوي مجلس النادي.

ورحب سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بوفد نادي الشارقة الرياضي، مؤكداً أن الفرحة غمرت قلوب أبناء وبنات إمارة الشارقة بهذا الفوز الغالي بدوري الخليج العربي بعد طول غياب دام 23 عاماً.

وتم قطع كعكة الاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع درع الدوري وتبادل التهاني بهذا الإنجاز وسط فرحة كبيرة وشعور بالفخر بهذا التتويج.