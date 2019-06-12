شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة آسيا للدراجات تنطلق25 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف لبنان البطولة الآسيوية ال 25 للدراجة الجبلية «الماونتن بايك»، في 25 و26 و27 و28 يوليو المقبل في كفردبيان (كسروان) تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية ومن تنظيم الاتحاد اللبناني للعبة. والبطولة مؤهلة مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.
وأعلنت 11 دولة مشاركتها حتى الآن في الاستحقاق الآسيوي الكبير وهي اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، تايبه، سلطنة عمان،قطر،سنغافورة، لبنان، تايلاند،إندونيسيا وماليزيا على أن يقفل باب المشاركة الأحد 16 الجاري ليتم الإعلان رسميا عن اللائحة النهائية للدول المشاركة.
وعلى رأس المشاركين بطل آسيا الياباني كوهي ياماموتو. وقبل انطلاق البطولة، ستقام دورة تحكيمية لحكام النخبة في «الماونتن بايك».
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة آسيا للدراجات تنطلق25 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.