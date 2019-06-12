بطولة آسيا للدراجات تنطلق25 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف لبنان البطولة الآسيوية ال 25 للدراجة الجبلية «الماونتن بايك»، في 25 و26 و27 و28 يوليو المقبل في كفردبيان (كسروان) تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية ومن تنظيم الاتحاد اللبناني للعبة. والبطولة مؤهلة مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.

وأعلنت 11 دولة مشاركتها حتى الآن في الاستحقاق الآسيوي الكبير وهي اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، تايبه، سلطنة عمان،قطر،سنغافورة، لبنان، تايلاند،إندونيسيا وماليزيا على أن يقفل باب المشاركة الأحد 16 الجاري ليتم الإعلان رسميا عن اللائحة النهائية للدول المشاركة.

وعلى رأس المشاركين بطل آسيا الياباني كوهي ياماموتو. وقبل انطلاق البطولة، ستقام دورة تحكيمية لحكام النخبة في «الماونتن بايك».