حشر آل مكتوم يترأس اجتماع اتحاد التنس لمناقشة إنجازات الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس مساء اليوم اجتماعه الدوري وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ حشر آل مكتوم وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2018-2019، من أجل الوقوف على ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم في الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية وتعزيزها خلال الموسم الرياضي القادم.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبدالملك أهلي أن الاجتماع سيقف على كل الأنشطة التي شهدها الموسم الماضي والمكاسب التي تحققت خلاله من أجل دعم مواصلة نجاحاتها مستقبلاً.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي أن الموسم الفائت شهد نقلة نوعية في الكثير من الجوانب، خصوصاً في خطوة إعادة نشر اللعبة بين الأندية والدور الإيجابي الذي قامت به أكاديميات التنس، مما يتطلب العمل على تعزيز ذلك بين باقي الأندية والمراكز، مؤكداً أن من أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها دعم استعدادات المنتخب الوطني للرجال قبل مشاركته في منافسات بطولة كأس ديفيز والمقرر أن تقام في الأردن في سبتمبر المقبل، ومناقشة كل ما يتعلق بالمعسكر التدريبي الخاص بالبطولة، وكذلك مناقشة أجندة الموسم الرياضي المقبل وبما يساهم بدعم أكبر من قبل أكاديميات التنس في الدولة لدعم برامج الاتحاد، وغيرها من الأمور.