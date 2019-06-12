مبابي يريد أن يكون النجم الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «إس» الإسبانية إن النجم الصاعد في نادي باريس سان جيرمان كليان مبابي يتطلع إلى دور أكبر في المستقبل سواء مع النادي الباريسي أو مع ناد آخر، حسبما صرح هو في الأيام الماضية.

وقال مبابي في تصريحاته: «أعتقد أنه حانت لحظة الاضطلاع بمسؤولية أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس سان جيرمان الذي أشعر بالسعادة داخله أو في مكان آخر مع مشروع جديد».

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن علاقة مبابي مع زميله البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان يشوبها التوتر نظراً للفارق الكبير بين المميزات، سواء المادية أو المعنوية، التي يتمتع بها كلا اللاعبين في النادي الفرنسي.