شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعاند الأندية وينهي الموسم 30 يوليو بمباراة القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

واصل اتحاد الكرة المصري عناده وتحديه لكل الأندية خاصة النادي الأهلي، بسبب موعد انتهاء مسابقة الدوري العام، حيث كان يرغب معظم أندية الدوري في إنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، بينما رفض اتحاد الكرة هذا الأمر، متمسكاً بانتهاء المسابقة عقب كان 2019 دونما أي سبب مقنع، ليصبح هذا الموسم هو الأطول في تاريخ أي مسابقة في العالم.

أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً أعلن فيه احترامه للنادي الأهلي مؤكداً أن مطالبه مشروعة، ولكن يتعذر تنفيذها، نظراً لأن الكرة المصرية تمر بموسم استثنائي، وتعد هذه الحجة غير منطقية بالمرة لأن الأزمة قائمة منذ أكثر من شهر ولو حاول اتحاد الكرة حلها منذ ذلك الحين لما تعذر بحجة ضيق الوقت، وأكد اتحاد الكرة خلال البيان مخاطبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لمد فترة القيد الإفريقي، حتى 5 أغسطس بدلا من 31 يوليو، وهو أهم مطالب الأهلي حتى تشارك صفقاته الجديدة في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية، كما أعلن الاتحاد أنه يوافق على تطبيق تقنية الفيديو «الفار» في الدوري الجديد، بشرط أن توافق الأندية على تحمل التكاليف الخاصة به.

وحدد اتحاد الكرة يوم 30 يوليو المقبل نهائياً لانتهاء الدوري، بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 19 يوليو المقبل.

ويرى البعض أن اتحاد الكرة أقر بوجود أخطاء في الفترة الماضية، ولم يتسع الوقت لتصحيحها، كما تضمن أيضا اعتراف الاتحاد بأحقية الأهلي في مطالبه، التي نادى بها في بيانه حين خاطبه بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل فعاليات كأس الأمم الإفريقية وهو أمر أصبح صعباً في الواقع بسبب تباطؤ اتحاد الكرة في معالجة الأمر مبكراً، ولكن للتأكيد على مشروعية مطالب الأهلي التي تتفق مع اللوائح وتخدم الأندية كلها وليس النادي الأهلي فقط.

على خط آخر استبعد مدرب منتخب مصر لكرة القدم المكسيكي خافيير أجيري أمس ثنائي نادي سموحة الظهير أحمد أبو الفتوح والحارس محمد أبو جبل، من القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

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وضمت تشكيلة أجيري (60 عاما)، 23 لاعباً يتقدمهم افضل لاعب في إفريقيا محمد صلاح المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الانجليزي.

وحصل صلاح مع محمد النني لاعب وسط أرسنال، على فترة راحة إضافية بعد انتهاء موسمهما القاري في وقت متأخر.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب محمود عبد المنعم «كهربا»، عبد الله جمعة، ويوسف إبراهيم «أوباما».

ويشرف أجيري، مدرب منتخبي المكسيك واليابان ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني سابقا، على المنتخب المصري بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2018 حيث عاد للمشاركة بعد غياب 28 عاماً.

وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة القارية (7)، وقد حلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) في الغابون عام 2017.

وبعد خوضها مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وضمت التشكيلة: في حراسة المرمى محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم «جنش» (الزمالك)، وفي الدفاع أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمدي «الونش» (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ايمن اشرف (الأهلي)، وفي الوسط محمد النني (أرسنال الانجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فيرنسي البرتغالي)، نبيل عماد «دونغا» (بيراميدز)، محمود حسن «تريزيغيه» (قاسم باشا التركي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وفي الهجوم مروان محسن (الأهلي)، أحمد علي (المقاولون العرب)، أحمد حسن «كوكا» (أولمبياكوس اليوناني).