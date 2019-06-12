تعرف على الطرق التي تتمكن بها من مشاهدة كأس أمم إفريقيا من المنزل.. إحداها ب5 جنيه

يرغب الملايين من المصريين في مشاهدة بطولة كأس الإمم الإفريقية، وسط رغبة الكثير في مشاهدة المباريات بأقل تكلفة بالمنزل.

وأوضح صاحب محل للأدوات الكهربائية والإلكترونية، أنه يمكن مشاهدة المباريات على قناة “تايم سبورتس”، على التردد الأرضي من خلال وصلة التليفزيون العادية، أو سلك الدش ب5 جنيه فقط، وأن طريقة عمل تلك الوصلة بسيطة وغير مكلفة، وهي خلع طرف من سلك الوصلة أو الدش وتوصيله بالوصلة التي قيمتها 5 جنيه، ووضعها في جاك الشاشة بعيدًا عن الريسيفر، ثم عمل بحث تلقائي وضبط الإعدادات على نظام هوائي، وبعد الانتهاء من البحث تظهر قنوات التليفزيون ومنها قناة “تايم سبورتس”.

وأضاف فني إلكترونيات، أن جهاز be out يوفر 10 قنوات مشفرة، منها قنوات بن سبورتس، ويبدأ سعره من 400 جنيه، ويحتاج إلى سوفت وير كل عامين بقيمة 200 جنيه، ولا يحتاج إلى اشتراك إنترنت إلا في بداية تشغيل الجهاز لتفعيل الاشتراك، ثم بعدها يشتغل دون الحاجة لإنترنت.

ويوضح فني تركيب دش، محمد حسنين، أنه يمكن مشاهدة المباريات عن طريق توصيل 2 متر سلك دش بجاك التليفزيونات القديمة، وتركيبه بالشاشة، وعمل بحث تلقائي وضبط القناة، كما أن هناك طريقة معتادة وهي تثبيت شرائح من المعدن على عصا خشبية وتوصيل طرف السلك بالجزء المعدني، وتركيب السلك في الشاشة باستخدام جاك أرضي.

وأضاف صاحب محل إلكترونيات، عمرو طلعت، أن الجهاز المنتظر طرحه من قبل الهيئة الوطنية للإعلام من المتوقع أن يبدأ سعره من 350 جنيه إلى 600 جنيه.