عاجل| تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب العديد من الملفات في الأجتماع الذي جرى مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم أستمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري والذين قاموا بشرح الاجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وقال المستشارين القانونيين أن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم غدًا بنظر الشق المستعجل في الدعوى.
كما وافق المجلس على...
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