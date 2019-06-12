مفاجآت بالجملة في الدفاع والهجوم.. تشكيل منتخب مصر الأساسي في أمم أفريقيا

استقر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر على التشكيل الذى سيخوض به منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كلا من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه كل من احمد حجازى وباهر المحمدى وفى اليمين أحمد المحمدى واليسار أيمن أشرف وفى وسط الملعب طارق حامد ومحمد النني وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وفى خط الهجوم أحمد حسن كوكا.

وكان الجهاز الفنى قد أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التي ضمت 23 لاعبا وهم : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمود جنش - أحمد...