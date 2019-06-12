اتحاد الكرة يتراجع: كنا نتمنى إنهاء الدوري قبل الكان.. ولم نجامل الأهلي أو الزمالك

محمد رشاد

شدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على عدم مجاملة الاتحاد لأي من فرق الأهلي أو الزمالك في أزمة استكمال بطولة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 21 يونيو الجاري.

وصرح سويلم عبر برنامج (نمبر وان): "بدون مجاملة اتحاد الكرة كان يتمنى الاستجابة لوجهة نظر النادي الأهلي وتنفيذها بأن تنتهي مسابقة الدوري قبل كأس الأمم، لم نجامل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، بل كان اتحاد الكرة حريصا أن يأخذ كل فريق الوقت الكافي لأنه يمثل مصر في البطولتين العربية والإفريقية".

وأشار إلى أن "كل هذه...