مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة منتخب تونس للمشاركة في الأمم الأفريقية

محمد رشاد

أعلن الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لنسور قرطاج المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي شهدت استبعاد علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ليحل بديلا منه كريم العوضي.

وبذلك تضم القائمة التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 العناصر التالية :

فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي...