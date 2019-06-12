فوز ثمين لتونس على وصيفة بطلة العالم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



حقق المنتخب التونسي فوزا ثمينا على مضيفه الكرواتي وصيف بطل العالم 2-1 الثلاثاء في فارازدين في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وبكر المنتخب التونسي الذي يستعد لنهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، بالتسجيل عبر مهاجم الترجي أنيس البدري في الدقيقة 15.

ونجحت كرواتيا التي تستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020، في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجم دينامو زغرب برونو بتكوفيتش، لكن لاعب وسط ديجون الفرنسي نعيم السليتي منح الفوز لنسور قرطاج في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأبقى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش على نجومه القائد لاعب وسط ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش وانتر ميلان الايطالي مارسيلو بروزوفيتش وايفان بيريسيتش على دكة البدلاء قبل ان يدفع بالأول في الدقيقة 70، والثاني والثالث في الدقيقة 55.

Advertisements

وهو الفوز الثاني لتونس في اطار استعداداتها للعرس القاري بعد الأول على العراق 2-صفر الجمعة الماضي، وستخوض مباراتيها الاعداديتين الاخيرتين ضد بوروندي في 17 و19 الحالي.

وتلعب تونس في النهائيات في المجموعة الخامسة الى جانب انغولا ومالي وموريتانيا.

ملخص المباراة: