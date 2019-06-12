شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول تشارك فى البطولة العربية لناشئي السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، تأكيدًا من عدة دول للمشاركة فى البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة، وتقام فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجارى بأكتوبر .

الدول التى أكدت المشاركة فى البطولة هى كل من السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

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يذكر أن منتخب السلة للناشئين يعسكر فى البوسنة استعداد للمشاركة فى البطولة العربية، فيما أسند اتحاد السلة رئاسة لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى أيمن على عودة.