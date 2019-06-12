شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: المدرب المصري أصلح لقيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وجود خلاف بينه وبين رئيس الزمالك حول اختيار مدرب الفريق.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، «أنا مش في مجلس الإدارة عشان أفرض صوتي على اختيار المدرب، والنادي أكثر دراية بالحالة المادية للنادي التي تسمح باختيار مدرب أجنبي»، لافتا إلى وجود مدربين مصريين قادرين على قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني السابق للفريق جروس، مضى عقدا منذ 3 أشهر مع نادي آخر، لكن لم تسمح الظروف بإعلان ذلك الخبر في حينها، متابعا: «جروس جاء الزمالك لرفع سعره والعودة للخليج مرة أخرى».

وأكد منصور أن قيادة مدرب مصري للزمالك في الفترة الحالية هو الحل الأصلح للفريق، مشيرا إلى أن نادي الزمالك استطاع خلال هذا الموسم الاستثنائي حصد بطولتين، رغم الضرر الواقع عليه نتيجة تأجيل المباريات لصالح فريق آخر.