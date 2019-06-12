شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الاكتفاء بتدريب وحيد اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء غداً فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 23 لاعب فى القائمة النهائية وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

ويخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام غينيا يوم 16 يونيو من الشهر الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية.