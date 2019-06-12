شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أفضل حارسى مرمي خارج قائمة المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على استبعاد ثنائي الفريق محمد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة منتخب مصر النهائية استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وأكد فرج عامر في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولي"، أن القرار الأول والأخير للمدير الفنى للفراعنة خافيير أجيرى، متمنيًا التوفيق للمنتخب وتحقيق لقب البطولة.
وقال رئيس سموحة، "أتمني التوفيق للفراعنة، ولكن أفضل حارسى مرمى وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد خارج القائمة، وهو أمر غريب بعض الشيء، وتوقعت استبعاد أبو جبل بعد اشادة اجيرى به خلال إحدي تصريحاته".
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: أفضل حارسى مرمي خارج قائمة المنتخب بأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.