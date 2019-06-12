شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أفضل حارسى مرمي خارج قائمة المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على استبعاد ثنائي الفريق محمد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة منتخب مصر النهائية استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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وأكد فرج عامر في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولي"، أن القرار الأول والأخير للمدير الفنى للفراعنة خافيير أجيرى، متمنيًا التوفيق للمنتخب وتحقيق لقب البطولة.

وقال رئيس سموحة، "أتمني التوفيق للفراعنة، ولكن أفضل حارسى مرمى وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد خارج القائمة، وهو أمر غريب بعض الشيء، وتوقعت استبعاد أبو جبل بعد اشادة اجيرى به خلال إحدي تصريحاته".