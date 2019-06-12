شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف السبب الحقيقى وراء استبعاد معلول من قائمة تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" السبب الحقيقي وراء استبعاد التونسي علي معلول ظهير ايسر الأهلي من قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في مصر.
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