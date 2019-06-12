"صور" اليوم السادس للمنتخب ..تدريبات بدنية وفنية إستعدادً لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اليوم السادس بمعسكر المنتخب الأول لكرة القدم ، خاض الفريق تدريباته على مرتين الأولي داخل النادى الصحى بمقر إقامته ببرج العرب بالإسكندرية والثانى بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب وظهر جميع اللاعبين بحالة طيبة. ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا ودياً غداً فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20". مران منتخب مصر Advertisements تدريب المنتخب المصري تدريبات منتخب مصر

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