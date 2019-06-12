تعرف على قرارات مجلس الأهلى..متابعة شكوي الجبلاية واحتراف دينا بألمانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من الملفات في الاجتماع الذي جرى مساء يوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، واستمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري والذين قاموا بشرح الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وقال المستشارين القانونيين أن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم ستقوم اليوم الأربعاء بنظر الشق المستعجل في الدعوى.

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كما وافق المجلس على مايلي:-– تعيين محمود سامي شحاتة مديرًا لمصيف النادي بمارينا.