شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب عن التهديد باستبعاد محمد صلاح: "كلام كذب ولا يمكن تصديقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أنه لم يدلى بأى تصريحات باستبعاد محمد صلاح من منتخب مصر فى حالة عدم وصول لمعسكر المنتخب اليوم الأربعاء.

تابع لهيطه فى تصريح لـ " الخليج 365" من غير المعقول أن يخرج منى مثل هذا الكلام ، وأيضاً من غير المعقول أيضاً أن يتم تصديقه.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات على لسان إيهاب لهيطة، بأن صلاح سيتم اسبتعاده فى حالة عدم الوصول للمنتخب.

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كان صلاح قد اتفق مع المكسيكي خافيير أجيري على الحصول على راحة سلبية عقب خوض اللاعب لنهائى دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول وتوج باللقب على حساب توتنهام الإنجليزي.