شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب عن التهديد باستبعاد محمد صلاح: "كلام كذب ولا يمكن تصديقه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أنه لم يدلى بأى تصريحات باستبعاد محمد صلاح من منتخب مصر فى حالة عدم وصول لمعسكر المنتخب اليوم الأربعاء.
تابع لهيطه فى تصريح لـ " الخليج 365" من غير المعقول أن يخرج منى مثل هذا الكلام ، وأيضاً من غير المعقول أيضاً أن يتم تصديقه.
وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات على لسان إيهاب لهيطة، بأن صلاح سيتم اسبتعاده فى حالة عدم الوصول للمنتخب.
كان صلاح قد اتفق مع المكسيكي خافيير أجيري على الحصول على راحة سلبية عقب خوض اللاعب لنهائى دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول وتوج باللقب على حساب توتنهام الإنجليزي.
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