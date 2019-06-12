سوبر كورة.. هل يعاد نهائى أفريقيا 2018 بين الأهلي والترجى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة من العيار اكد مسئولو النادي الأهلي انهم يدرسون في الوقت الحالي مدي جدية التقدم بشكوي ضد الترجي التونسي لدي الكاف ،لطلب اعادة مباراة الفريقبن في نهائي ٢٠١٨، لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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