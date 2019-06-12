بالفيديو..8-0.. ألمانيا تلقن إستونيا درسا قاسيا في فنون الكرة بتصفيات أمم أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ)

لقن المنتخب الألماني لكرة القدم ضيفه الإستوني درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 8 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت أيضا فوز منتخب إيرلندا الشمالية على مضيفه البيلاروسي 1 / صفر.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها بهدف ماركو ريوس في الدقيقة العاشرة ثم أضاف سيرج نابري الهدف الثاني في الدقيقة 17، ثم أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 20 ثم أضاف إلكاي جويندوجان الهدف الرابع في الدقيقة 26 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ريوس الهدف الثاني له والخامس للمنتخب الألماني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرج نابري الهدف الثاني له والسادس لمنتخب الألماني في الدقيقة 62 وأضاف تيمو فيرنر الهدف السابع في الدقيقة 79 قبل أن يختتم ليروي ساني اهداف المنتخب الألماني في الدقيقة 88.

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ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني ، ويظل منتخب إستونيا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب إيرلندا الشمالية فوزا صعبا من مضيفه البيلاروسي 1 / صفر.

وسجل هدف المباراة الوحيد بادي ماكنيار في الدقيقة 86.

ورفع منتخب إيرلندا الشمالية رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وظل المنتخب البيلاروسي بلا نقاط في المركز الرابع.