رئيس طنطا: نتمنى الاستفادة من لاعبي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إنه لا يمتلك أي معلومة مؤكدة عما يُثار عن مفاوضاتهم مع عصام الحضري؛ لحراسة مرماهم خلال الموسم المقبل بعد صعودهم للدوري الممتاز.

وأضاف عريبي ـ في تصريحات لفضائية النهار بساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"هناك لجنة على رأسها المدير الفني أيمن المزين هي من تُحدد الاختيارات ثم نتفاوض معها لضمها".

وأشار رئيس طنطا إلى إنه تواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي للاستفادة من اللاعبين الذين سيخرجون على سبيل الإعارة بعدما يُحدد المدير الفني للفريق احتياجاته بالموسم المقبل.

وأتم عريبي حديثه بقوله:"إن شاء الله يكون لنا نصيبًا من الإعارات التي ستخرج من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغيرها من الأندية التي تمتلك لاعبين جيدين".