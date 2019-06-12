قرار جديد من مجلس الأهلي بشأن أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاستمرار في خطواته الخاصة بالتصعيد ضد اتحاد الكرة المصري، فيما يخص أزمة جدول الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري الممتاز، بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأفاد مراسل "يلا كورة" في النادي الأهلي، بأن المجلس اجتمع مساء الثلاثاء مع جميع المستشارين الذين تم تكليفهم بمتابعة هذا الملف لدراسة كل الأمور المتعلقة بالموقف القانوني للنادي.

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وجاء قرار مجلس الإدارة بالاستمرار في التصعيد، ومتابعة جلسة مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية يوم الأربعاء 12 يونيو، وبعد ذلك العمل على إرسال الملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية.

وسبق وقدم مجلس الأهلي، شكوى ضد اتحاد الكرة للجنة التظلمات، بجانب شكوى لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، بسبب أزمة جدول الدوري وعدم استكماله قبل أمم أفريقيا 2019.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر بيانا في وقت سابق أعلن فيه أحقية النادي الأهلي في طلباته، لكن ضيق الوقت منع من استكمال الدوري قبل أمم أفريقيا، مع التأكيد على مد فترة القيد الأفريقي.