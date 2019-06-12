الزمالك يكشف موقفه من المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل.. وقرار رحيل شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض سيخوض جميع البطولات المقرره له الموسم المقبل، وليس لديه أي مشكلة في ذلك الأمر.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إنه لا توجد لائحة تنص على مشاركة أي فريق في عدد محدد من البطولات لذلك سنشارك في كل البطولات المقررة الموسم المقبل بما في ذلك البطولة العربية.

وأضاف، أن اتحاد الكرة لا يوجد لديه أي قانون أو لائحة تمنع الزمالك من المشاركة في أي بطولة.

وتابع:" هذا الموسم كان استثنائي للزمالك ورغم ذلك لم نتقدم بالشكوى من كل ذلك وفي النهاية استطاع الفريق حصد لقبين".

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وعن وصول عرضا من الهلال السعودي لشراء الدولي التونسي فرجاني ساسي، نفى أمير مرتضى كل ما يتردد في هذا الشأن.

وأوضح المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن اللاعب يتبقى له موسمين في عقده مع الزمالك وحتى الآن لا توجد نيه لبيعه لأي فريق، واللاعب مستمر مع الفريق.

وانتقل للحديث عن ما يتردد بشأن رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لمصر المقاصة لضم محمود عبد الرازق شيكابالا من نادي الزمالك، مؤكدا أن اللاعب انتهت إعارته وحاليا ليست فترة انتقالات.

وأتم:" في حالة التوصل لاتفاق بين ميدو وحصول موافقة من اللاعب شيكابالا لرحيله وأيضا موافقة نادي الزمالك كل ذلك سيجعلنا نتخذ القرار الذي يصب في مصلحة اللاعب".