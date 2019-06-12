رسميًا.. علي معلول خارج قائمة منتخب تونس المشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي خروج الظهير الأيسر لفريقه علي معلول من قائمته التي ستتواجد معه بكأس أمم أفريقيا المقبلة التي ستستضيفها مصر.

أشار الاتحاد التونسي عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء إلى أن المدير الفني الكرواتي آلان جيراس أعلن كريم العواضي بدلًا منه.



وشارك علي معلول قبل دقائق من إعلان القائمة النهائية لمنتخب بلاده في مباراة كرواتيا مساء اليوم بديلاً في اللحظات الأخيرة في لقاء انتهى بفوز فريق جيريس (2-1) على وصيف بطل العالم.