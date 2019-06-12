محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي خروج الظهير الأيسر لفريقه علي معلول من قائمته التي ستتواجد معه بكأس أمم أفريقيا المقبلة التي ستستضيفها مصر.
أشار الاتحاد التونسي عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء إلى أن المدير الفني الكرواتي آلان جيراس أعلن كريم العواضي بدلًا منه.
وشارك علي معلول قبل دقائق من إعلان القائمة النهائية لمنتخب بلاده في مباراة كرواتيا مساء اليوم بديلاً في اللحظات الأخيرة في لقاء انتهى بفوز فريق جيريس (2-1) على وصيف بطل العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. علي معلول خارج قائمة منتخب تونس المشاركة في أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.