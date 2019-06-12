أمير مرتضى يكشف حقيقة خلافه مع رئيس النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وجود خلاف مع رئيس القلعة البيضاء بشأن ملف المدرب الجديد للفريق، لافتًا أنه ليس مسؤولا داخل مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن هذا الملف، ودوره يتعلق بالاشراف على الكرة.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إنه لم يدخل في خلاف مع رئيس الزمالك بشأن استمرار أو رحيل خالد جلال عن تدريب الفريق في تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق الأبيض.
وأضاف، أنه يدعم المدرب الحالي للفريق خالد جلال والذي يستعد لقيادة الفريق في عدد من المباريات المصيرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ملف المدرب الأجنبي سيحسم بعد نهاية الموسم الحالي.
وأوضح، أن المدرب السابق للفريق كريستيان جروس، كان معروف أنه وقع مع فريق اخر غير الزمالك قبل 3 شهور، وسيبدأ معه فترة الإعداد، لذلك كان من الصعب استمراره مع الزمالك.
وأتم:" هذه الفترة من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي، والذي يحتاج للكثير من الوقت للوقوف على قدرات اللاعبين ، والأصلح للفريق في الفترة الحالية هو المدرب المصري حتى ينتهي الموسم وبعدها يتم البحث عن مدرب أجنبي".
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