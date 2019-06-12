"كلام لا يُصدق".. أول تعليق من لهيطة على تهديده لصلاح بالاستبعاد من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أبدى إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، غضبه ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تهديده لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بالاستبعاد من صفوف المنتخب حال تأخره في الانضمام لمعسكر المنتخب في موعده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات نُسبت لمدير المنتخب، بأنه هدد صلاح بالاستبعاد من المنتخب حال طالت فترة إجازته.

وقال إيهاب لهيطة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" "ما تم تداوله عن تهديد صلاح كلام لا يمكن تصديقه، ولم يحدث على الإطلاق".

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وواصل "إجازة صلاح متفق عليها مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري، كل لاعب له ملف وطريقة خاصة في الإعداد، سواء في الراحة أو أي أمر يتعلق بالتأهيل البدني".

وشدد "هناك بعض المحترفين انهوا مبارياتهم مع أنديتهم منذ فترة طويلة، وهناك محمد النني وصلاح، تواجدا حتى المباريات الأخيرة في المسابقات الأوروبية المختلفة، النني شارك، وصلاح في الطريق".

وصرح "خلال ساعات سوف ينضم صلاح لمعسكر المنتخب، الجهاز الفني حرص على منح صلاح راحة إضافية، حال تأهلنا لنهائي أمم أفريقيا 2019، لن يحصل على راحة كافية قبل فترة إعداد فريقه ليفربول".

واختتم "جميع اللاعبين شاركوا في المران بشكل طبيعي دون أي مشاكل، نستعد لمباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين، وبالطبع الجميع سوف يحصل على الفرص".