معلول وساسي يشاركان في فوز تونس على كرواتيا وديًا استعدادا لكأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فارازدين (كرواتيا)-(د ب أ):

انتزع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم فوزا صعبا من مضيفه الكرواتي، وصيف بطل العالم، 2 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبل.

وسجل هدفي المنتخب التونسي أنيس البدري في الدقيقة 16 ونعيم سليتي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف المنتخب الكرواتي برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 47.

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ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 حزيران/يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

وشارك كل من علي معلول، لاعب الأهلي ومواطنه فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، في مباراة نسور قرطاج أمام كرواتيا، حيث حل الاول بديلا في الدقيق 90 بينما دخل ساسي لأرض الملعب في الدقيقة 76.

فيما يستعد المنتخب الكرواتي لاستكمال مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات المجر وسلوفاكيا وويلز وأذربيجان