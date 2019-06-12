أحمد علي يتحدث عن المنافسة بينه ومروان محسن وكوكا لقيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد علي، لاعب المقاولون العرب إن الجميع في معسكر المنتخب الوطني يجتهد لكي يظهر بصورة جيدة.

ودخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا؛ استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيها مصر خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 يونيو المقبل.

وعن المنافسة بينه وبين كوكا ومروان محسن لقيادة هجوم المنتخب، رد علي ـ في تصريحات لفضائية أون سبورت ـ مساء اليوم الثلاثاء:"هما لاعبان كبار ومحترمان والكل يعمل لخدمة منتخب مصر ونجتهد ولا نفكر بم سيشارك والكل يموت نفسه بالمران".

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وتابع لاعب المقاولون العرب:"الكل يؤدي بشكل قوي والكل يريد إثبات نفسه والكل يعمل لصالح المنتخب والفريق".

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أن الجماهير المصرية ليست في حاجة لرسالة لكي تنزل وتدعم فريقها بالبطولة:"نحن وطنيون وهذا شيء يُولد بنا".

ويتصدر أحمد علي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 هدفًا بفارق 4 أهداف عن خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري ومثلهما عن محمود علاء مدافع الزمالك.