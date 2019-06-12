كالياري يمدد عقد لاعبه شيغاريني عبر “واتس آب”

أعلن كالياري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه لوكا شيغاريني بصورة غير تقليدية، وذلك بنشر صورة محادثة جمعته مع رئيس النادي توماسو جوليني عبر تطبيق “واتس آب”.

كتب رئيس النادي في رسالته لشيغاريني: “هل بات لدينا اتفاق؟” فأجابه الآخر “نعم لدينا”، وفقاً للصورة التي نشرها الرئيس بنفسه عبر حسابات النادي على الشبكات الاجتماعية.

واستكمالاً للمحادثة قال له جوليني: “عظيم يا شيغا، نحن بين أيديك، أو من الأفضل قول بين قدميك، أنتظرك غداً للتوقيع”.

وسيستمر شيغاريني في كالياري للموسم الثالث على التوالي بهذه الطريقة.

وسبق للاعب أن ارتدى قمصان أتالانتا، بارما، نابولي، سامبدوريا، وإشبيلية.