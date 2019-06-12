محمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش

حسم محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا بطاقة التاهل لنصف نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش، بعد الفوز بثالث ميارياته في مرحلة المجموعات علي منافسه الالماني سيمون روسنر المصنف السادس ميارياته في مرحلة المجموعات علي منافسه الالماني سيمون روسنر المصنف السادسعلي العالم . وحسم الشوربجي المبارلة التي استمرت ل ٢٥ دقيقة بشوطين دون رد ليتأهل للدور الثاني للبطولة. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-9, 11-4 .

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