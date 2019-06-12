محمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش

حسم محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا بطاقة التاهل لنصف نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش، بعد الفوز بثالثميارياته في مرحلة المجموعات علي منافسه الالماني سيمون روسنر المصنف السادس
وحسم الشوربجي المبارلة التي استمرت ل ٢٥ دقيقة بشوطين دون رد ليتأهل للدور الثاني للبطولة.
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-9, 11-4 .
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