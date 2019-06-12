كوريا الجنوبية تضرب الأكوادور بكأس العالم للشباب

فاز منتخب كوريا الجنوبية على الاكوادوري بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أرينا لوبلين، ضمن مباريات نصفنهائي كأس العالم للشباب المقامة ببولندا.
سجل هدف اللقاء جون تشوي في الدقيقة 39.
وبهذه النتيجه يتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائي كأس العالم للمره الاولي في تاريخه ويضرب موعد مع اوكرانيا في النهائي بينما يلعب المنتخب الاكوادور مباراة تحديد المركز الثالث والرابع امام المنتخب الايطالي.
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